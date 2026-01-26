Rusko-ukrajinska tekma za kitajske brezpilotnike

Ob svojih številnih obiskih tovarn na jugu Kitajske Oleksandr Jakovenko opaža, da gostitelji njegov prihod in odhod vse pogosteje načrtujejo do minute in sekunde natančno. Včasih ga prosijo, naj za kratek čas počaka v bližini, drugič ga pospremijo skozi stranska vrata, po službenih hodnikih ali v prazne sej­ne sobe.

Ustanovitelj podjetja TAF Industries, danes enega največjih ukrajinskih proizvajalcev brezpilotnih letalnikov, je šele sčasoma doumel, zakaj njegovi obiski pri proizvajalcih kamer ali baterij zahtevajo tako nenavadno usklajevanje urnikov in skrajno točnost. Razlog je bil preprost: Rusi so bili pravkar tam. Ali pa so bili na poti. Morda celo oboje. »Naši dobavitelji se trudijo usklajevati ukrajinske in ruske stranke. Poskušajo zagotoviti, da ne bomo v isti tovarni ob istem času,« je dejal za Financial Times.