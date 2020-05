S koncem epidemije se izteka rok za oddajo letnih poročil

V ponedeljek se izteče letos podaljšan rok za oddajo obračunov davka od dohodka pravnih oseb in obračun davka od dohodka iz dejavnosti. Ta ima kar nekaj posebnosti, zavezanci pa imajo letos tudi možnost z obrazcem zahtevati znižanje (ali zvišanje) plačila predhodnih akontacij davka.Zaradi razglasitve epidemije je skrajni rok za oddajo letnih poročil Ajpesu in obračuna davka od dohodka letos z 31. marca prestavljen na 31. maj. Ker je skrajni rok določen na nedeljo, je zadnji rok za oddajo ponedeljek 1. junija. Po podatkih finančne uprave je sicer 70 odstotkov podjetij in 80 odstotkov oseb z dejavnostjo že oddalo davčni obračun ...