S poslovnimi dokumenti ni šale

Poslovanje podjetij je povezano z velikanskim številom prejetih in izdanih dokumentov najrazličnejših vrst in oblik. Dokumenti, tako v papirni kot elektronski obliki, vstopajo v podjetje iz različnih virov. Koliko bodo olajšali ali otežili delo ljudem, ki z njimi delajo, pa je odvisno tudi od orodij in rešitev, ki jih ti imajo na voljo.V praksi podjetja papirne dokumente najpogosteje hranijo na različnih arhivskih mestih v papirnih fasciklih, elektronske dokumente pa po različnih strežnikih ter elektronskih arhivih. Čeprav navidezno stvari delujejo urejeno, že iskanje več dokumentov pokaže vrzeli takšnega pristopa – tovrstno ...