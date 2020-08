S septembrom združitev NKBM in Abanke, sedež v Mariboru

Ljubljana – Nova KBM in Abanka sta pridobili vsa dovoljenja za pravno združitev. Ta je po neuradnih informacijah predvidena za 1. september, po tej združitvi bo to le še ena pravna oseba, združena banka pa se bo imenovala Nova KBM d.d. in bo imela sedež v Mariboru.Potem ko je mariborska banka februarja letos od države kupila Abanko, bo zdaj v skladu z napovedmi prevzemu sledila naprej pravna združitev, s čimer bo nastala banka, ki bo po velikosti primerljiva z našo največjo banko – NLB. Iz letnih poročil za leto 2019 je razvidno, da je bilančna vsota NLB konec decembra lani znašala 9,8 milijarde evrov, kar predstavlja ...