S sončnimi elektrarnami do več obnovljivih virov

Ljubljana – Do konca septembra bo v javni obravnavi osnutek dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, ki predvideva neto ničelne izpuste oziroma podnebno nevtralnost. Do leta 2050 naj bi postali­ proti­ podnebnim spremembam odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja, ki bo učinkovito ravnala z energijo in naravnimi viri ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti gospodarstva.Kot je zapisano v strategiji, bo družba temeljila na krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizko­­ogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti ter lokalno pridelani zdravi hrani. Osnutek strategije se pri vprašanju energetskih ...