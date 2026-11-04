S takšno ceno elektrike je proizvodnja primarnega aluminija mrtva

Kar nekaj evropskih držav je v preteklih letih zaprlo proizvodnjo primarnega aluminija, med njimi v času zadnje energetske krize tudi Slovenija, stara celina je zato vse bolj odvisna od uvoza te kovine. Nekatere države zdaj spet zaganjajo proizvodnjo ali razmišljajo o tem. Slovaška je avgusta ponovno vzpostavila proizvodnjo primarnega aluminija, na to se po 30 letih pripravlja tudi Finska, zato nas je zanimalo, kaj bo storila Slovenija. Evropska unija je leta 2005 proizvedla skoraj tri milijone ton primarnega aluminija, lani pa le še 1,2 milijona ton, kar je precej manj, kakor ga porabi. Lani je po podatkih združenja European Aluminuim tako uvozila kar šest milijonov ton te kovine. Pri tem združenje navaja, da ima evropski primarni aluminij v povprečju trikrat manjši ogljični odtis kot ...