Saga z net meteringom še ni končana

Dobavitelj električne energije SunContract ne ponuja več sheme net meteringa. Približno 90 odstotkov od 3300 njihovih strank s sončnimi elektrarnami, ki so bile vključene v shemo letnega neto merjenja, je zamenjalo dobavitelja. Direktor SunContracta Gregor Novak je bil kritičen do vlade, da na fotovoltaičnem trgu vlada negotovost, zato projekti v nove sončne elektrarne stojijo.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dobaviteljem elektrike januarja lani obljubilo ureditev povrnitve stroškov net meteringa, a obljube ni izpolnilo, je direktor SunContracta Gregor Novak opozoril v začetku oktobra. Dobavitelji imajo stroške, ko od malih sončnih elektrarn prevzemajo električno energijo v času nizkih cen elektrike, odjemalcem pa jo oddajajo, ko je cena visoka. Zato so v SunContractu napovedali ukinitev net meteringa, stranke pa pozvali, naj bodisi zamenjajo dobavitelja, kar je storilo 90 odstotkov strank, desetina pa se je odločila za nadgraditev sistema s hranilnikom. Novak je dejal, da so pridobili za deset milijonov evrov novih poslov in so z naročili polni za naslednjega pol leta.

Odločili so se tudi za tožbo proti državi, od katere terjajo 3,3 milijona evrov za škodo, nastalo v lani in v prvi polovici letošnjega leta. Novak je napovedal dopolnitev tožbenega zahtevka. Odgovora na tožbo, tudi z morebitnim predlogom za zunajsodno rešitev spora, v družbi niso dobili.

Vlada se je odločila, da bo dobaviteljem krila stroške, kar so zahtevali tudi drugi dobavitelji. »Ne morem se znebiti občutka, da so nas hoteli načrtno uresničiti,« je bil kritičen Novak. Po njegovem negotovost z net meteringom kljub tej vladni odločitvi še ni končana, saj ukrep ne predvideva povrnitve stroškov za poslovne odjemalce in za odstopanja. Po njegovih besedah bo država tako pokrila 70 odstotkov stroškov.

Novak je opozoril na negotovost na fotovoltaičnem trgu, zato je po njegovih besedah manj interesa za tovrstne naložbe. Sprejete rešitve, denimo za lažje umeščanje obnovljivih virov energije v prostor in agrovoltaiko, so po njegovi oceni nedodelane. Opozoril je, da država v takih razmerah ne bo dosegla ciljev pri deležu OVE v končni rabi energije, zato bo plačevala kazni. Zaradi tega bi morali oblikovati desetletni načrt, ki bi ga izvajali ne glede na vlado.