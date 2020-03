Saloni odpadajo drug za drugim  

Avtomobilske razstave imajo v zadnjih letih že brez pandemije kororonavirusa veliko težav, zdaj pa so sploh pod udarom. Čeprav bi se morala zgoditi šele jeseni, so organizatorji avtomobilskega salona v Parizu, prireditev že danes odpovedali.



To je že četrta rdeča luč v relativno kratkem času. Ženevska razstava v prvih dneh marca je bila odpovedana tik pred zdajci, takrat se je epidemija koronavirus v Evropi šele začenjala.



Če so prireditelji razstave v New Yorku, ki bi morala potekati ravno te dni, takrat še dokaj hrabro menili, da bo z njihovo prireditvijo ob bolj strogih preventivnih sanitarnih ukrepih vendarle šlo, so jo v sosledju dogodkov morali kmalu prestaviti na konec avgusta.



Par dni nazaj je bila odpovedana tudi razstava v Detroitu, ki bi morala biti junija in v tem terminu dobiti nekak nov zagon, ki so ji ga v zimskem terminu jemale druge prireditve, posebej sejem zabavne elektronike v Las Vegasu. Kakšne so danes tamkajšnje razmere, po svoje priča podatek, da bodo prireditveno prizorišče spremenili v zasilno bolnico.



Danes pa je bila odpovedana tudi razstava, ki bi morala potekati v prvih dneh oktobra na razstavišču Porte de Versailles v Parizu. Organizatorji sicer razmišljajo o možnosti kakih alternativnih rešitev.