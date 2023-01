Salus prevzel Farmadent za 8,46 milijona evrov

Družba Salus veletrgovina je s prodajalci, to je več štajerskih občin, podpisala pogodbo o prodaji oziroma nakupu 100-odstotnih poslovnih deležev družbe Farmadent trgovina za skupno kupnino v višini 8,46 milijona evrov. Pogodba je predmet določenih odložnih pogojev, med drugim, pridobitve potrebnih odobritev pristojnih organov za varstvo konkurence, ki dovoljujejo zaključek predvidene transakcije, soglasja občinskih svetov prodajalcev in soglasja skupščine družbe Salus, so sporočili iz Salusa.

Potencialni nakup poslovnih deležev v družbi Farmadent je skladen z razvojno strategijo družbe oziroma skupine Salus, s katero želi slednja skozi zadane strateške cilje, z inovativnim pristopom in na stroškovno učinkovit način, utrditi svojo vlogo enega od vitalnih členov v oskrbi s produkti in storitvami na področju zdravstva na trgih jugovzhodne Evrope. Z nameravanimi prevzemnimi aktivnostmi družba oziroma skupina Salus sledi zavezanosti k ustvarjanju dodane vrednosti za vse deležnike poslovnega procesa in s tem nadaljevanju svoje več kot 50 letne tradicije, so še sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.