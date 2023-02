Samo še nekaj dni in vpis donosnih zelenih obveznic bo zaključen

Spoštovane vlagateljice, spoštovani vlagatelji,

z letno proizvedenimi 84.700 megavatnimi urami zelene električne energije na svojih 91 elektrarnah je skupina PV-Invest ena pomembnejših akterk na trgu čiste električne energije v Evropi.

Med temi sončnimi elektrarnami jih je 29 last našega podjetja Moja elektrarna, prek naše redne ponudbe pa se lahko sicer odločite za zakup sončnih modulov na njih. Obrestna mera je 3-odstotna. Za tako obliko plemenitenja presežnih finančnih sredstev se je v desetih letih odločilo več kot 1500 domačih vlagateljev, ki so najeli že več kot 50.000 sončnih modulov. Več informacij je na voljo na spletnem naslovu mojaelektrarna.si.

Vendar bi se danes na tem mestu in v nadaljevanju članka v še zadnji objavi pred zaključkom prodaje obveznic posvetili časovno omejeni ponudbi naše lastnice, ki ste jo številni domači in tuji vlagatelji prepoznali kot izjemno naložbeno priložnost.

Na voljo sta zelena obveznica PV-Invest 2022–2029 s 4,75-odstotno fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022–2032 s spremenljivo obrestno mero (3-mesečni euribor + 3 % letno; prvo leto 4,75 %). Z izvedbo skrbno izbranih zelenih energetskih projektov gradnje sončnih elektrarn, kar je tudi osnovni namen izdaje obveznic, seveda s sodelovanjem v projektu prispevate k ohranjanju okolja.

Več o zelenih obveznicah naše lastnice in namenu ter donosih si lahko preberete na spletnem naslovu mojaelektrarna.com.

















Vabimo vas, da se nam v prizadevanjih za pridobivanje neoporečne električne energije pridružite. Narava vam bo hvaležna. Naložba je varna. Donosi so nadpovprečni. Naša lastnica PV-Invest ni brez razloga ena izmed vodilnih družb na področju razvoja sončnih elektrarn v Evropi.

Primož Tručl, direktor

P. S.

Na ravni skupine letno zmanjšamo izpuste ogljikovega dioksida v vrednosti 37.000 ton.

Naše sončne elektrarne kot odgovor na zaostreno okoljsko in energetsko stanje

Naraščajoče povpraševanje po energiji, omejene zaloge surovin, globalni konflikti in strmo naraščajoči stroški energentov zahtevajo hitre, a ustrezne in premišljene rešitve. V naše veliko veselje se je preobrat v načinu razmišljanja že zgodil in skrbno ravnanje z okoljem postaja vse pomembnejše pri energetskem načrtovanju.

Skupina PV-Invest s svojimi sončnimi elektrarnami pozitivno izkorišča neizčrpno moč narave in tako pomembno prispeva k trajnostni proizvodnji energije. Poleg tega gradi nove sončne elektrarne z visokim izkoristkom in tako ustvarja trajnostno dodano vrednost.

Dolgoletne mednarodne izkušnje pri financiranju in upravljanju elektrarn v različnih državah gredo z roko v roki z odličnim poznavanjem panoge, trga in tehnologije ter so ključni dejavnik uspeha družbe PV-Invest.

Foto Getty Images

Zakaj se odločiti za vlaganje v aktualni zeleni obveznici PV-Invest

Skupina vsak novi projekt temeljito in skrbno pripravi. Naložbe se tako prednostno izvajajo v regijah s stabilnimi trgi in visokimi stopnjami sončnega obsevanja, hkrati pa sledimo jasni strategiji diverzifikacije in zmanjševanja tveganja.

Sodelujemo izključno s priznanimi evropskimi strokovnjaki na področju sončne energije. S svojimi modeli sodelovanja vlagateljem – posameznikom in tudi institucijam – omogočamo, da vlagate v trajnostno prihodnost in gospodarno ravnanje z viri energije, v zameno za sodelovanje pa vam ponujamo privlačne obresti.

Zelene obveznice PV-Invest iz preteklih let Sodelovanje okoljsko ozaveščenih vlagateljev pri sofinanciranju naših projektov je stalna oblika pridobivanja sredstev družbe PV-Invest za nadaljnjo širitev.

Moja elektrarna, d. o. o., Partizanska 5, Maribor Tel.: 059 102 858 E-pošta: info@mojaelektrarna.si Spletni naslov: www.mojaelektrarna.com, kjer lahko obveznici tudi kupite po spletu

Foto P











Pomembne informacije

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

NAMEN

tega besedila je izključno oglaševanje javne ponudbe vrednostnih papirjev družbe PV-Invest GmbH, FN 331809f, Lakeside B07, A 9020 Celovec (v nadaljevanju izdajatelj ali družba).

To besedilo ni niti prospekt niti ponudba vrednostnih papirjev ali vabilo k oddaji ponudbe, niti ni osebno priporočilo za vrednostne papirje izdajatelja. Ponudbo vrednostnih papirjev izdajatelja sestavljajo izključno osnovni prospekt (v nadaljevanju prospekt), ki ga je odobril luksemburški organ za finančni nadzor (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), in pripadajoči končni pogoji za vsako posamezno izdajo vrednostnih papirjev (v nadaljevanju končni pogoji).

OBVESTILO

v skladu s 4. odstavkom avstrijskega zakona o kapitalskih trgih KMG (Kapitalmarktgesetz)

Prospekt je izdajatelj v skladu z zakonskimi zahtevami objavil na svoji spletni strani v razdelku Investor Relations, brezplačno pa je na voljo tudi na sedežu družbe PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec, v običajnem delovnem času družbe.

OPOZORILO

Vlagatelji morajo svojo odločitev o naložbi sprejeti izključno na podlagi javno objavljenega prospekta, ki ga je odobril luksemburški finančni nadzorni organ CSSF, in končnih pogojev, ki veljajo za posamezno izdajo. Vlagatelji se morajo pri sprejemanju naložbene odločitve zanašati izključno na lastno oceno družbe in vrednostnih papirjev, ki jih izda družba, vključno z njihovimi prednostmi in tveganji, povezanimi z naložbo v vrednostne papirje. Vlaganje v vrednostne papirje družbe vključuje pomembna tveganja, vključno z delno ali popolno izgubo vloženega kapitala in tveganjem, da naložba ne bo prinesla nobenega donosa. Poleg tega ta naložba ne spada med naložbe, za katere bi bilo zakonsko zagotovljeno jamstvo in odškodnine za vlagatelje. Vlagatelji se morajo pred svojo odločitvijo o naložbi podrobno seznaniti s priložnostmi in tveganji, ki jih prinašajo ti vrednostni papirji, ter po potrebi poiskati tudi pravni ali davčni nasvet. Pri tem naj bodo še posebej pozorni na tveganja, ki so v prospektu navedena od strani 20 naprej.

DODATNA POJASNILA

Vsi zainteresirani kupci obveznic PV-Invest (zelena obveznica PV-Invest 2022-2029 s fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022-2032 s spremenljivo obrestno mero) lahko opravijo sprejem obveznic na trgovalni račun pri bankah in borznoposredniških družbah, med katerimi je tudi Nova KBM d. d., informacije o prenosu obveznic lahko dobite tudi na telefonski številki 02 2292081 in po elektronski pošti sib@nkbm.si. Pogoj za nakup obveznic je odprt trgovalni račun za vrednostne papirje pri eni od slovenskih bank ali borznoposredniških družb; če trgovalnega računa še nimate, ga lahko odprete pri bankah in borznoposredniških družbah, med katerimi je tudi Nova KBM d. d. Kupci obveznic, ki so vešči spletnega poslovanja, lahko nakup opravijo tudi sami neposredno na naslovu www.mojaelektrarna.com.

Prospekt je objavljen na spletni strani izdajatelja obveznic PV-Invest GmbH. Predstavitev izdanih obveznic je na voljo na spletni strani podjetja Moja elektrarna d. o. o. na povezavi www.mojaelektrarna.com, v fizični obliki pa na sedežih obeh podjetij, PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec, in Moja elektrarna d. o. o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor. Zainteresiranim vlagateljem lahko pošljemo predstavitev obveznic tudi po elektronski ali navadni pošti. Izdani sta dve obveznici, zelena obveznica PV-Invest 2022-2029 s fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022-2032 s spremenljivo obrestno mero. Obseg emisije pri vsaki obveznici znaša 10.000.000 EUR. Zapadlost prve je 30. 11. 2029, druge pa 30. 11. 2032. Obrestna mera pri prvi je 4,75 % letno, pri drugi pa 3-mesečni euribor + 3 % letno (prvo leto 4,75 %). Če javna ponudba ne bo predčasno zaključena, traja vpisno obdobje do 28. 2. 2023. Datum izdaje: 30. 11. 2022. Obveznice kotirajo na Dunajski borzi. Plačilno mesto: Baader Bank AG.

PROSPEKT in KONČNI POGOJI

Prospekt, ki ga je 14. oktobra 2022 potrdil luksemburški nadzorni organ za finančne trge Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF in o katerem so bili uradno obveščeni avstrijski zvezni organ za finančni nadzor BaFin, avstrijski zvezni organ za nadzor finančnih storitev FMA in slovenski organ ATVP, ter z njim povezani končni pogoji in povzetka specifikacij so vam na voljo na spodnjih povezavah

Prospekt z osnovnimi informacijami za program izdaje obveznic 2022 družbe PV‑Invest GmbH (prenos PDF)

Končni pogoji za zeleno obveznico PV-Invest 2022-2029 s 4,75 % fiksno obrestno mero z dne 16. 11. 2022 z nominalno vrednostjo do 10.000.000,00 EUR (prenos PDF)

Končni pogoji za zeleno obveznico PV-Invest 2022-2032 s spremenljivo obrestno mero z dne 16. 11. 2022 z nominalno vrednostjo do 10.000.000,00 EUR (prenos PDF)

Naročnik oglasne vsebine je Moja elektrarna d.o.o.