Sandoz polaga temeljni kamen za razvojni center

Švicarski farmacevtski velikan Sandoz danes v Ljubljani polaga temeljni kamen za center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Sandoz je kupil zemljišče nekdanje tovarne Tuba Lajovic. Naložba bo omogočila odprtje približno 200 novih delovnih mest in bo dodatno okrepila zmogljivosti podjetja pri celovitem razvoju podobnih bioloških zdravil. Objekt naj bi bil zgrajen do leta 2026. Opoldanske slovesnosti ob položitvi temeljnega kamna za obrat v Ljubljani se udeležujejo predsednik vlade Robert Golob, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter evropski komisar Thierry Breton, ki se mudi na obisku v Sloveniji.

Ko bo visoko avtomatiziran in digitalno integriran center zgrajen, bo predstavljal osrednjo Sandozovo lokacijo za celovit razvoj podobnih bioloških zdravil. Skupaj z naložbo v Lendavi bo Slovenijo postavil na zemljevid pomembnih evropskih razvojno-proizvodnih vozlišč za podobna biološka zdravila, so sporočili iz Sandoza.

Sandoz je investicijo na svoji lokaciji ob Verovškovi cesti v Ljubljani napovedal julija lani. Njeno vrednost je ocenil na približno 90 milijonov dolarjev (84,6 milijona evrov). V novem razvojnem centru bo potekal celovit razvoj podobnih bioloških zdravil, od razvoja učinkovin do končnih izdelkov za podobna biološka zdravila.

Decembra lani je Sandoz položil tudi temeljni kamen za nov visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi. Obratovati naj bi začel do konca leta 2026, ponudil pa naj bi 330 novih zaposlitev.