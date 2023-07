Sandoz v Ljubljano vlaga 80 milijonov evrov

Sandoz, vodilni svetovni proizvajalec generičnih in podobnih bioloških zdravil, je danes napovedal naložbo v znesku približno 80 milijonov evrov za gradnjo najsodobnejšega razvojnega centra Sandozove biofarmacevtike do leta 2026 na svoji lokaciji v Ljubljani v Sloveniji, so sporočili iz Sandoza. Naložba bo prinesla 200 novih delovnih mest.

S tem centrom bo Lekova ljubljanska lokacija postala ena ključnih lokacij za razvoj podobnih bioloških zdravil v Sandozu. Nova naložba bo omogočila odprtje približno 200 novih delovnih mest in dodatno okrepila zmogljivosti podjetja pri celovitem razvoju podobnih bioloških zdravil, od razvoja učinkovin do končnih izdelkov za podobna biološka zdravila.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Načrtovana naložba bo dopolnila nedavno objavljene Sandozove načrte za najmanj 356 milijonov evrov vredno naložbo v novi visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi v Sloveniji in širitev zmogljivosti za razvoj podobnih bioloških zdravil v Holzkirchnu v Nemčiji. Prav tako naložba temelji na strokovnem znanju in izkušnjah pri razvoju generičnih zdravil v Razvojnem centru Slovenija v Ljubljani, kjer je Sandoz uspešno vzpostavil celovite zmogljivosti za razvoj tehnološko zahtevnih generičnih zdravil.

V Mengeš vlaga tudi Novartis

Novartis in Sandoz sta se v Sloveniji ločila, na globalni ravni pa se bo to zgodilo do konca zadnjega četrtletja. Sandoz bo po načrtih umeščen na švicarsko borzo SIX, sekundarno pa v ZDA. Novartis tako nadaljuje svojo pot, saj so najavili vlaganja v razvoj bioloških zdravil naslednje generacije v višini 300 milijonov dolarjev napovedal lani jeseni. Nekaj več kot tretjino tega zneska je namenil za vzpostavitev centra za razvoj bioloških zdravil v Mengšu.

Obrat v Mengšu z več kot 1260 zaposlenimi je edini industrijski center za sodobno biotehnologijo v Sloveniji ter že zdaj sodi med najpomembnejše Novartisove lokacije za razvoj in proizvodnjo bioloških ter podobnih bioloških zdravil