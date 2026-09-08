K več kot dvema milijardama evrov naložb v farmaciji dodajajo novo investicijo

Farmacevtski velikan Sandoz načrtuje gradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za učinkovine za podobna biološka zdravila v Ljubljani. Naložba je vredna približno 300 milijonov dolarjev. Proizvodnja v Ljubljani se bo, kot je pričakovano, začela leta 2029, novi center pa bo podpiral tako klinično kot komercialno proizvodnjo. S to investicijo bo razširil proizvodne zmogljivosti in nadaljeval krepitev celovite mreže za razvoj, proizvodnjo in oskrbo s podobnimi biološkimi zdravili s sedežem v Evropi. Napovedani center je ključni gradnik na poti k cilju Bio100, s katerim namerava Sandoz zajeti pomembne dolgoročne priložnosti na področju podobnih bioloških zdravil, so sporočili iz farmacevtske družbe, ki je močno prisotna v Sloveniji, tudi z veliko naložbo v Lendavi. »Naložba izraža naše ...