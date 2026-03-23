Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Slovenski kupci že vrsto let prepoznavajo Istro kot eno najstabilnejših regij za nakup drugega doma ali naložbo v nepremičnine. Ključna prednost je dostopnost, saj je morje oddaljeno le nekaj ur vožnje z avtomobilom, kar omogoča pogoste obiske skozi vse leto. Hrvaška se hkrati uvršča med varnejše države v Evropi, Istra pa ponuja stabilno in dolgoročno rast vrednosti nepremičnin, ki privablja kupce iz širše regije. V času globalne negotovosti postaja bližina ena največjih vrednosti in prav to Istra, Novigrad ponuja.

Istra že dolgo velja za eno najbolj priljubljenih destinacij med slovenskimi kupci, med zanimivejšimi mesti pa izstopa Novigrad, znan po umirjenem turističnem ritmu in zelo urejenem urbanem okolju. Urejena marina, sprehajalne poti ob obali, slikovit stari del mesta in kakovostna kulinarična ponudba ustvarjajo pristno obmorsko vzdušje, zaradi katerega se mnogi radi vračajo.

Novigrad v zadnjih letih utrjuje položaj ene najbolj iskanih lokacij na zahodni obali Istre, predvsem zaradi svoje majhnosti, urejenosti in dejstva, da ohranja značaj avtentičnega obmorskega mesta brez pretirane gneče.

Novigrad je prometno odlično povezan: do avtoceste je le nekaj minut vožnje, kar omogoča hiter dostop do preostale Istre ter povezavo s Slovenijo in drugimi sosednjimi državami.

Le streljaj od tega slikovitega obmorskega mesta je prestižni stanovanjski kompleks Top Hill Residence I & II. Projekt je zasnovan za tiste, ki razmišljajo o drugem domu ob morju, in za kupce, ki iščejo dolgoročno naložbo.

Top Hill Residence je odlična izbira za vse, ki iščejo stanovanje z dolgoročno vrednostjo in visoko kakovostjo bivanja.

Lokacija: bližina morja in mesta

V širšem kontekstu Istre ostaja nepremičninski trg stabilen, z neprekinjenim povpraševanjem po stanovanjih, zlasti tistih z razgledom na morje. Turistični potencial regije dodatno podpira možnost oddajanja, kar mnogim kupcem predstavlja pomemben del investicijske odločitve.

V turistični sezoni premium stanovanja v Novigradu dosegajo približno 90 % zasedenost, predvsem zaradi stabilnega povpraševanja gostov iz Slovenije, Avstrije in Nemčije, kar dodatno potrjuje močan turistični potencial lokacije.

Top Hill Residence I & II leži na rahli vzpetini nad mestom, na najvišji točki mirne in sodobno urejene četrti Vidal, obdane z novimi zgradbami, kar še dodatno poudarja njegovo ekskluzivnost in privlačnost. Takšna lega omogoča nadstandardno bivalno okolje s prečudovitimi razgledi in zagotavlja zasebnost. Do mestnega jedra in obale je mogoče priti peš, zato vsakdan ni odvisen od vožnje z avtomobilom. Morje in center sta oddaljena le nekaj minut hoje, kar v praksi pomeni manj sezonske logistike in več preprostih, spontanih dni.

Vidal ima prednost novejših, urejenih sosesk, kjer se vsakdan odvije bolj mirno, brez pretoka množic, ki ga poleti prinesejo najbolj oblegani deli obale. Večeri tukaj ostanejo tišji, jutra bolj zračna, hkrati pa ste dovolj blizu, da se do mestnega utripa spustite, kadar si ga zaželite. Prav ta kombinacija urejenosti in bližine, z občutkom zasebnosti nad mestom, pogosto odloča pri izbiri drugega doma, še posebej pri tistih, ki želijo Novigrad doživeti tudi izven glavne sezone.

Istra med slovenskimi kupci že vrsto let velja za eno stabilnejših regij za nakup nepremičnine ob morju. FOTO: K-invest

Dizajn v slogu najsodobnejših rezidenc

Arhitekturni koncept temelji na kakovostni gradnji, sodobnem oblikovanju in premišljenih detajlih. Velike steklene površine napolnijo prostore z naravno svetlobo, terasa pa zaradi odprte zasnove deluje kot podaljšek notranjega bivalnega prostora.

Kupcem so na voljo stanovanja različnih velikosti, približno od 40 do 160 m2. Skoraj vsako stanovanje dopolnjuje terasa površine približno 20 do 60 m2, pri čemer delno pokriti deli omogočajo uporabo tudi takrat, ko sonce ni več prizanesljivo. Dobrodošla rešitev so shrambe v pritličju, ki pri obmorskem bivanju hitro postanejo nepogrešljive, saj drugi dom pogosto služi tudi kot prostor za kolesa, športno opremo in sezonske stvari.

Notranjost zaznamujejo sodobne linije in umirjeni, naravni toni. Odprt tloris povezuje kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo v harmonično celoto, ki se naravno nadaljuje na prostorno teraso, s čimer se dnevni prostor odpira navzven in vabi k sprostitvi ob pogledu na morje.

Razporeditev stanovanj je prilagojena različnim potrebam. Manjše enote vključujejo dve spalnici in eno kopalnico, večje ponujajo dve spalnici z lastnima kopalnicama in dodatno ločeno stranišče, kar povečuje udobje pri daljšem bivanju ali obisku gostov.

V vseh stanovanjih so vgrajena protivlomna in protipožarna vrata, trojna aluminijasta okna z avtomatskimi roletami, na ložah pa tudi rolete, ki zagotavljajo visoko raven varnosti, učinkovito izolacijo in preprosto uporabo.

Visoki stropi dodatno odpirajo prostor, skrbno izbrani materiali, kot so elegantna kopalniška keramika, diskretna notranja vrata »filomuro« in naravni leseni podi, pa puščajo vtis prefinjene razkošnosti.

Čiste linije, naravne teksture in obilje dnevne svetlobe, ki prodira skozi velika steklena vrata, ustvarjajo notranjost, ki izžareva mir, eleganco in toplino. Popolno za občasno bivanje, sprostitev in uživanje v vsakem trenutku.

Pri tehnični izvedbi projekt sledi sodobnim standardom: visoka energijska učinkovitost, kakovostna toplotna in zvočna izolacija ter sistemi ogrevanja in hlajenja omogočajo prijetno temperaturo vse leto. Stanovanje tako ni namenjeno zgolj poletnemu oddihu, temveč omogoča bivanje v vseh letnih časih.

Četrt Vidal velja za mirnejši, sodobno urejen del Novigrada, oddaljen le nekaj minut hoje od centra in morja. FOTO: K-invest

Objekti so razporejeni tako, da ohranjajo odprte poglede in občutek zasebnosti med posameznimi enotami. FOTO: K-invest

Sosesko zaznamujeta umirjeno okolje in nova, arhitekturno usklajena gradnja. FOTO: K-invest

Naložba ali drugi dom

V širšem kontekstu Novigrada projekt nagovarja tiste, ki iščejo ravnotežje med dostopnostjo in umikom. Stanovanje na vzpetini nad mestom ponuja odprt pogled in mir, hkrati pa ostaja povezano z vsakodnevnim življenjem ob obali. Za nekatere bo to drugi dom, kamor se vračajo ob koncih tedna, za druge dolgoročna naložba v urejeno obmorsko okolje, ki tudi izven glavne sezone ohranja svoj ritem.

Istra že vrsto let ostaja med stabilnejšimi nepremičninskimi območji v regiji, Novigrad pa zaradi svoje urejenosti in omejene nove gradnje ohranja zanimanje kupcev, ki iščejo dolgoročnejšo varnost. Medtem ko so se cene nepremičnin na drugih obalnih lokacijah povečale, je Novigrad obdržal privlačno razmerje med življenjskimi prednostmi in dolgoročno rastjo vrednosti. Po besedah lokalnih nepremičninskih strokovnjakov se povpraševanje po stanovanji nad 500.000 € povečuje, zlasti med kupci iz Slovenije, Avstrije in Nemčije.

Vse več kupcev se danes ne odloča zgolj za osebno uporabo nepremičnine. Stanovanje ob morju predstavlja tudi način dolgoročne zaščite kapitala, saj gre za fizično premoženje na atraktivni lokaciji, ki ohranja svojo vrednost in omogoča dodatni prihodek z oddajanjem.

Takšna kombinacija lastne uporabe in možnosti oddajanja pomeni, da nepremičnina ni le strošek, temveč lahko postane tudi vir stabilnega donosa.

Novigrad tudi zunaj glavne sezone ohranja svoj ritem, zato ostaja zanimiv tako za osebno rabo kot za dolgoročno naložbo. FOTO: K-invest

Drugi dom ob morju tako postane tudi premišljena odločitev, ki združuje osebno rabo in možnost oddajanja v času, ko stanovanje ni zasedeno.

Top Hill Residence I & II ponuja sodobno zasnovo, razgledno lego in tehnične rešitve, ki omogočajo udobno bivanje vse leto. Za kupca, ki želi bližino morja brez odvečnega blišča in z jasno predstavljeno vsebino projekta, je takšna kombinacija pogosto odločilna.

Po informacijah investitorja je več kot 60 % stanovanj že prodanih, kar dodatno potrjuje zanimanje kupcev in omejeno razpoložljivost enot.

Prav zaradi te kombinacije lokacije, kakovosti gradnje in investicijskega potenciala projekt Top Hill Residence I & II pritegne kupce iz širše srednjeevropske regije.

Zaradi omejene ponudbe kakovostnih nepremičnin ob morju investitorji vse pogosteje sprejemajo odločitve hitreje kot v preteklosti. Za več informacij o razpoložljivih stanovanjih, tlorisih in pogojih nakupa obiščite:

www.k-invest.hr

ali pišite na:

info@k-invest.hr Rezervirajte zasebni ogled ali prenesite projektno brošuro še danes — kliknite tukaj.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.