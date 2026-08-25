Saša Rihtaršič iz Danfossa za direktorico družbe Dat-Con

Saša Rihtaršič, ki je letos zaključila profesionalno kariero v Danfossu Trati, je postala glavna izvršna direktorica podjetja Dat-Con Slovenia. Saša Rihtaršič ima bogate izkušnje iz tehnološko usmerjenih panog, razvoja izdelkov in vodenja organizacij. Njena osredotočenost na inovacije, ljudi in dolgoročno rast se tesno ujema z razvojnimi ambicijami družbe Dat-Con, so sporočili iz podjetja. »Dat-Con ima nekaj, česar ni mogoče zgraditi čez noč: desetletja strokovnega znanja, močno razvojno tradicijo in ugled zaupanja vrednega partnerja. Moj cilj je graditi na teh temeljih ter ustvarjati okolje, v katerem se lahko uspešno razvijajo tehnologije in rešitve za varnostne izzive prihodnosti,« pa je dejala nova izvršna direktorica. Delajo tudi za Frontex Dat-Con iz Polzele razvija specializirane ...