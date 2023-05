Sava preklicala dokapitalizacijsko skupščino

Sava je danes zaradi administrativnih razlogov preklicala za ponedeljek napovedano skupščino, na kateri naj bi lastniki odločali o dokapitalizaciji družbe s stvarnim vložkom in z denarjem. Že včeraj smo poročali, da dokapitalizacijska cena delnice krepko presega knjigovodsko in prav v tem naj bi bil tudi zadržek državnih lastnikov – Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Kapitalske družbe (Kad), ki tega ne bi podprla. Zato je družba skupščino preklicala.

Sava je namreč predlagala povečanje kapitala s stvarnimi vložki SDH in Kada, ki bi za to namenila vsak po 16 milijonov evrov svojih terjatev do Save. Kapital hotelske družbe naj bi se tako povečal za slabih deset milijonov evrov oziroma na 39 milijonov evrov. Emisijska vrednost delnice bi pri tem znašala 3,22 evra, medtem ko je knjigovodska vrednost delnice konec lanskega leta znašala 1,55 evra. Sava bi se s tem občutno razdolžila.

Poleg tega je bilo predvideno, da bodo delničarji Save odločali tudi o dokapitalizaciji z denarnimi vložki, ki bi bila odprta za vse obstoječe lastnike. S temi vplačili naj bi se kapital povečal za dodatnih 2,9 milijona evrov. Družba naj bi ta sredstva porabila za izplačilo malih delničarjev, delno zdaj, delno pa po načrtovani združitvi Save in njene hčerinske družbe Sava Turizem.