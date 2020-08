Sava Re bi delničarjem izplačala dividende

Sava Re je obvestila, da bo na Agencijo za zavarovalni nadzor (AZN) naslovila obvestilo, s kateriom bo kvalitativno in kvantitativno utemeljila svojo namero za izplačilo dividende za leto 2019.Agencija za zavarovalni nadzor je prejšnji teden še podaljšala priporočilo o zadržanju dividend , in sicer do objave revidiranih letnih poročil za letošnje leto. Sava Re je preko spletnih strani Ljubljanske borze obvestila, da bo v zvezi s priporočilom AZN glede zadržanja izplačila dividend, skladno z možnostjo, predvideno v priporočilu, in v skladu z zahtevami, navedenimi v priporočilu, na agencijo naslovila obvestilo, s katerim bo utemeljila svojo namero za izplačilo dividende. Agencija bo nato obvestilo preučila v skladu z zakonom in sprejela ustrezne ukrepe. Če agencija ne bo imela zadržkov glede izplačila dividende, bo uprava ob soglasju nadzornega sveta sklicala skupščino za izplačilo dividende, pri čemer bi izplačilo dividende predvidoma izvedli še v letošnjem letu.