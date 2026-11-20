Zavarovalna skupina Sava je v prvih devetih mesecih z 959 milijonov evrov povečala obseg poslovanja za devet odstotkov. Dobiček pred obdavčitvijo je znašal 119,4 milijona evrov. Čisti poslovni izid se je v primerjavi z lanskim zvišal za 11,3 odstotka na 94 milijonov evrov. »Poleg rasti prihodkov je k temu pomembno prispeval naložbeni rezultat z močno rastjo obrestnih prihodkov, pa tudi prihodkov od prevrednotenja naložb zaradi ugodnih razmer na finančnih trgih v prvih devetih mesecih leta,« so pojasnili.

Na področju premoženjskih zavarovanj so zaznali povečanje kosmatih premij za 3,6 odstotka na trgih EU in za 13,7 odstotka na trgih zunaj EU. To so dosegli s prodajo novih zavarovanj, delno tudi z višjo povprečno premijo.

Kosmate premije življenjskih zavarovanj so dosegle visoko rast, na trgih EU so se povečale za 21 odstotkov, na trgih zunaj EU pa za 20,3 odstotka. Kot so pojasnili v družbi, so k temu prispevala tako naložbena kot rizična zavarovanja, pa tudi dodatna vplačila na obstoječa naložbena zavarovanja. Na področju pozavarovanj je bila rast 8,3-odstotna rast, kar je posledica sledenja novim priložnostim na posameznih tujih trgih, so dodali. Prihodki od upravljanja premoženja so se povečali za 23,6 odstotka. Na povečanje sredstev v upravljanju so vplivale zelo ugodne razmere na finančnih trgih, tudi čista vplačila v sklade so dosegla 8,4-odstotno rast.

Škodno dogajanje je bilo letos nekoliko manj ugodno kot leto prej, kljub temu je kombinirani količnik, ki je znašal 88,4 odstotka, razmeroma nizek glede na večletno povprečje, sploh v tretjem četrtletju je nižji od načrtovanega. »Posledično je skupina v prvih treh četrtletjih že dosegla 98,9 odstotka spodnje meje načrtovanega letnega cilja čistega poslovnega izida. Če bo škodno dogajanje v zadnjem četrtletju podobno večletnemu povprečju, uprava ocenjuje, da bo poslovni izid skupine pred davki za leto 2026 presegel 145 milijonov evrov, čisti poslovni izid pa 115 milijonov evrov.«