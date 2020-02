Sava Re čisti dobiček povečala za petino

Zavarovalna skupina Sava, ki jo vodi Marko Jazbec, je lani zbrala skoraj 599 milijonov evrov bruto premij, kar je desetino več kot leto pred tem.



Čisti dobiček se je povečal za 17 odstotkov in znaša 49,98 milijona evrov. Na rast dobička je vplival tudi enkratni prihodek iz uspešnega prevzema na Hrvaškem, sporočajo iz druge največje zavarovalniške skupine v Sloveniji. Prevzem vseh poslov zavarovalnice Ergo na Hrvaškem je Savi Re prinesel 7,5 milijona evrov enkratnega učinka.



Iz Save Re še komentirajo, da je na povečanje dobička vplivala uspešnost delovanja poslovnih odsekov premoženje, življenje in pokojnine, zmanjšalo pa ga je večje škodno dogajanje v odsekih premoženje na hrvaškem trgu in pozavarovanje na mednarodnih trgih.