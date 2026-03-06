Sava Re dobiček zvišala za tretjino

Druga največja zavarovalnica bo zaradi odstopa člana nadzornega sveta skupščino izvedla že v prvi polovici maja.

Zavarovalna skupina Sava je lani ustvarila 114,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 30-odstotna rast. Obseg poslovanja druge največje zavarovalnice v Sloveniji se je povečal za devet odstotkov in lani dosegle 1,134 milijarde evrov, je razvidno iz predstavitve poslovanja. Kosmate zavarovalne premije premoženjskih zavarovanj so se povečale za 7,7 odstotka in lani dosegle 722 milijonov evrov. Pri tem so se premije, pobrane v EU (Slovenija in Hrvaška), povečale za 6,3 odstotka, na trgih izven EU (države zahodnega Balkana), kjer je Sava Re prisotna, pa je rast znašala 14,9 odstotka. Ob mirnem letu, brez večjih škod, se je dobiček pred obdavčitvijo v tem segmentu povečal za 68 odstotkov in lani dosegle 91 milijonov evrov. Kosmate premije življenjskih zavarovanj so se lani povečale za pet ...