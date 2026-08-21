Sava Re občutila posledice žleda, vetroloma in toče

Podobno kot Zavarovalnica Triglav, je tudi Sava Re v prvem polletju zaostala za lanskim dosežkom. Čisti dobiček je ob polletju dosegel 55,6 milijona evrov, kar je štiri odstotke manj kot v istem obdobju lani. To skupini omogoča, da doseže letošnje poslovne cilje, a opozarja, da je najbolj tvegano prav tretje četrtletje. »Skupina je bila v prvem polletju letošnjega leta izpostavljena slabšemu škodnemu dogajanju kot v enakem obdobju lani, ko je bilo škodno dogajanje izrazito ugodno. Vpliv manj ugodnega škodnega dogajanja na zavarovalni rezultat je skupina v veliki meri nadomestila z izrazito višjimi prihodki od finančnih naložb,« komentirajo polletje v drugi slovenski zavarovalni skupini. Vremensko pestro prvo polletje Kosmate zavarovalne in pozavarovalne premije so se medletno povečale za ...