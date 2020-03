Sava Re pričakuje okrevanje že v drugem polletju

Zavarovalna skupina Sava je objavila letno poročilo, v katerem je tudi prav ocena učinkov izbruha virusa. Zavarovalnica pričakuje izpad premij zaradi omejitev stikov in manjše gospodarske aktivnosti, hkrati pa tudi povečanje škod. Kriza bo kratka a silovita.Sava Re za zdaj ocenjuje, da bo upočasnitev gospodarske rasti oziroma recesija zmanjšala povpraševanje po zavarovalnih storitvah. Domneva, da bo epidemija trajala eno četrtletje (do konca maja), nato pa naj bi se gospodarska aktivnost postopoma vrnila v območje rasti. Sava Re pričakuje relativno hitro okrevanje, ker je zastoj posledica virusa, in ne strukturnih problemov ali ...