Sava Re v prvem četrtletju ohranila lanski dobiček

Druga največja zavarovalna skupina je imela več škodnih dogodkov kot v začetku lanskega leta.

Zavarovalna skupina Sava je v prvih treh mesecih lani ustvarila 31,2 milijona evrov čistega dobička, kar je odstotek več kot v istem obdobju lani. Iz pregleda poslovanja je razvidno, da je imela skupina nekoliko slabši rezultat zavarovalnih poslov, kar pa je nadomestila z boljšim rezultatom naložbenega dela. V zavarovalnici so pojasnili, da je prvo četrtletje zaznamovalo nekoliko slabše škodno dogajanje kot v istem obdobju lani, ko je bilo škodno dogajanje izrazito ugodno. To je skupina tudi napovedala v začetku leta. Letos namreč Sava Re načrtuje okoli petodstotno rast obsega poslovanja. Čisti dobiček pa naj bi konec leta presegel 95 milijonov evrov, kar je šestino manj, kot je skupina dosegla lani. Načrti skupine vključujejo pričakovan obseg škodnih dogodkov, ki predstavlja povprečna ...