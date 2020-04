Sava Re v prvi oceni vsaj za šestino znižala načrt dobička

Zavarovalna skupina Sava v prvi oceni vpliva izbruha epidemije na poslovanje ocenjuje, da bodo poslovni prihodki med 5 in 7 odstotkov manjši od načrtovanih, čisti dobiček pa bo med 15 in 20 odstotkov nižji od prvotne napovedi.Sava Re je za letos načrtovala, da bo čisti dobiček presegel 45 milijonov evrov, prihodki iz poslovanja pa naj bi presegli 610 milijonov evrov.Po naših izračunih bi to pomenilo okoli štiri odstotke manjše poslovne prihodke in okoli četrtino manjši čisti dobiček kot lani. Finančni trgi največji krivecNa ocenjene rezultate poslovanja, ki vključujejo vplive nastalih okoliščin, povezanih z epidemijo, ...