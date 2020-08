Sava Re z bistveno višjim dobičkom

Sava Re je v prvih šestih mesecih ustvarila 32,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 42 odstotkov več kot v istem obdobju lani.Kljub epidemiji je zavarovalna skupina tudi v drugem četrtletju dosegla opazno rast premij. Kosmate zavarovalne premije so v prvih šestih mesecih letos dosegle 374 milijonov evrov, kar je 11 odstotkov več kot v istem obdobju lani.Na rast je poleg intenzivnih prevzemnih aktivnosti vplivalo iskanje priložnosti za širitev poslovanja s FOS-posli (freedom of services), ki jih Zavarovalnica Sava opravlja v sodelovanju z različnimi družbami v državah članicah Evropske unije, in povečanje pozavarovalnega ...