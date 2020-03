Sava Turizem tuje delavce pošilja na neplačani dopust

Tujci so hoteli domov

Dela za vse ne bo

Ljubljana – Hoteli Save Turizma, ki je v skoraj polovični posredni državni lasti, so tako kot drugi hoteli zaradi koronavirusa zaprli svoja vrata. A v sindikatu so opozorili, da družba svojim zaposlenim ponuja v podpis sporazume o odsotnosti z dela brez nadomestila plače. V Savi Turizmu odgovarjajo, da gre večinoma za tuje delavce, ki so se hoteli vrniti domov pred zaprtjem meja.»Gre za popolnoma sprevrženo, nemoralno in nedopustno dejanje, s katerim vodstvo družbe Sava Turizem kaže svoj odnos do zaposlenih delavcev,« menijo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), kjer so vodstvo podjetja pozvali, da takoj umakne omenjene predloge sporazumov, že sklenjene pa razveljavi. Opozorili so, da bodo delavci s temi sporazumi ostali brez odpravnine in nadomestila na zavodu za zaposlovanje ali nadomestila plače za čas čakanja na delo. Zato menijo, da bi jih družba morala napotiti na začasno čakanje na delo. »Turistično-gostinsko zbornico Slovenije in ministrstvo za gospodarstvo prav tako pozivamo, da tovrstna sprevržena dejanja javno in ostro obsodijo,« so dodali v sindikatu.V Savi Turizmu pojasnjujejo, da zaradi zaprtja hotelov in bistveno zmanjšanega prometa vsem zaposlenim ne bo mogoče zagotoviti dela v prihajajočem obdobju, zato so bili primorani poseči tudi po varčevalnih ukrepih med zaposlenimi. Kot navajajo, je med nekoliko manj kot tisoč zaposlenimi približno osem odstotkov tujcev, ki so zaposleni za določen čas. Večinoma gre za tuje delavce iz držav nekdanje Jugoslavije.»Večina njih je izrazila željo po odhodu domov pred zapiranjem mej, in sicer so prosili za koriščenje neplačanega dopusta. Vsled zaprtja objektov in bistveno manjše količine dela v mesecih po ponovnem odprtju smo z delom zaposlenih, ki jim ne bo mogoče zagotoviti dela v prihodnjih mesecih, pripravili sporazume za koriščenje neplačanega dopusta,« pravijo v Savi Turizmu.Dodajajo, da so takšen predlog dali približno štirim odstotkom zaposlenih: »Zaposlenim to omogoča ohranitev delovnih dovoljenj (ki bi jim v primeru prenehanja zaposlitve iz poslovnih razlogov prenehala veljati, česar pa zaposleni niso želeli) in možnost vrnitve na delo, ko bo za to potreba. Družba zaposlenim (ki so medtem že v večini zapustili državo) v tem času plačuje vse prispevke in davke.« Z devetimi tujci so podpisali sporazume o prekinitvi delovnega razmerja. Ostalih 95 odstotkov zaposlenih Save Turizem je bilo prijavljenih na delo od doma oziroma na čakanje na delo doma, zatrjujejo.Hkrati poudarjajo, da interventni zakon, vezan na čakanje na delo doma, v predlagani obliki predvideva, da 60-odstotni delež plače zagotavlja delodajalec in da zaposleni, ki izkoristijo možnost čakanja na domu, ostanejo vsi zaposleni v podjetju vsaj šest mesecev: »Trenutno pa so vsi naši objekti po odloku vlade zaprti in prihodki ničelni. Tako je za prihodnje polletje predvideno močno okrnjeno poslovanje in žal ne bo mogoče ohraniti vseh delovnih mest.«