Sava združuje Hotele Bernardin in Savo Turizem

Kostić ni prodal

Delničarji Hotelom Bernardin bodo 28. januarja na skupščini odločali o zmanjšanju osnovnega kapitala za pokritje bilančne izgube in o soglasju k pripojitvi k Savi Turizmu. Obe sta namreč v večinski lasti kranjske Save Skupščina bo odločala o predlogu, da se 22,4 milijona evrov bilančne izgube v višini 6,7 milijona evrov pokrije v breme kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička, v višini 15,7 milijona evrov pa prav tako iz kapitalskih rezerv, pri čemer bi ta znesek vanje prenesli potem, ko bi zanj zmanjšali osnovni kapital družbe. Ta bi se torej zmanjšal z dosedanjih okoli 67 milijonov evrov na 51,3 milijona evrov. Kot smo v Delu že napovedali , bodo delničarji odločali tudi o soglasju k pripojitvi k družbi Sava Turizem. Bernardin in Sava sta pogodbo o pripojitvi minuli petek že podpisali, soglasje morata dati še skupščini obeh hotelskih družbi.Sava ima v lasti 99,91-odstotni delež Save Turizma in 85-odstotni delež družbe Hoteli Bernardin. Dobro desetino Bernardina ima prek Gorenjske banke in družbe MV Investments v lasti srbski poslovnež, ki ni sprejel prevzemne ponudbe Save. Prav s tem je Savi onemogočil morebitno iztisnitev malih delničarjev, pri pripojitvi pa ne potrebuje več kot 90-odstotnega deleža. Za pripojitev je po zakonu o gospodarskih družbah dovolj, da se s tem strinja 75-odstotkov prisotnih delničarjev, kar pomeni, da ima Sava za to dovolj glasov.Sava je sicer v večinski lasti Kapitalske družbe (Kad), Slovenskega državnega holdinga (SDH) in sklada.Hoteli Bernardin imajo na Obali v lasti šest hotelov, tri sklope apartmajev in kamp, Sava Turizem, ki je glavna naložba holdinga Sava, pa med drugim šest hotelov na Bledu ter terme v Moravskih Toplicah, Radencih in na Ptuju.