Savdijci in Trumpov zet kupujejo giganta v svetu videoiger

Konzorcij, ki ga sestavljajo savdski Javni investicijski sklad (PIF), sklad Affinity Partners v lasti Jareda Kushnerja in tehnološki investitor Silver Lake, je z družbo Electronic Arts (EA) septembra 2025 sklenil dogovor o prevzemu.

Posel, vreden približno 55 milijard ameriških dolarjev oziroma 210 dolarjev za delnico, kar po poročanju agencije Reuters predstavlja približno 25-odstotno premijo, je zasnovan kot največji prevzem z zadolževanjem (LBO) v zgodovini.

Ta rekordni prevzem z zadolževanjem ne postavlja le finančnih rekordov, temveč signalizira tudi obdobje, v katerem se industrija videoiger dokončno prepleta z globalno politiko in strateškimi interesi držav.

Zaključek transakcije je predviden v prvem četrtletju poslovnega leta 2027, pogojen pa je z odobritvijo delničarjev in regulatorjev ob običajnih pogojih, vključno s presojo Odbora za tuje naložbe v Združenih državah (Cfius), ki se osredotoča na nadzor nad podatki in algoritemskimi tveganji, njegova odločitev pa bo imela daljnosežne posledice.