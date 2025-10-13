Kako je Savdska Arabija postala velesila v svetu videoiger

V nadaljevanju preberite:

Priljubljena serija iger assassin's creed bo kmalu dobila nepričakovano posodobitev. Francoski razvijalec Ubisoft je pred kratkim napovedal nov niz videoiger, ki se bodo dogajale v Savdski Arabiji. Novica je sledila poročilom na začetku leta, da je Ubisoft sklenil partnerstvo s Savvy Games Group, to je podjetjem, ki je v državni lasti Savdske Arabije.

V Ubisoftu sicer pravijo, da pri razvoju sodelujejo »tako lokalne kot mednarodne organizacije«. V igri nastopajoči liki bodo raziskovali Al Ulo, zgodovinsko mesto, ki ga savdska vlada promovira kot turistično destinacijo.