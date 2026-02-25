Sbitop nad 3000 točk, delnice Luke Koper in skupine Sava dražje za 35 odstotkov

Nad magično mejo je osrednji indeks Ljubljanske borze potisnila več kot enoodstotna rast delnic Salusa, Petrola in Luke Koper.

Osrednji indeks Ljubljanske borze je prvič presegel mejo 3000 točk. Letošnja rast znaša nekaj manj kot 17 odstotkov. Rast je verjetno delno tudi v pričakovanju začetka delovanja individualnih naložbenih računov, kjer pa so pričakovanja marsikje tudi že pretirana. Nad magično mejo je osrednji indeks Ljubljanske borze potisnila več kot enoodstotna rast delnic Salusa, Petrola in Luke Koper. Od delnic, ki sestavljajo indeks, so se za pol odstotka pocenile le delnice Cinkarne Celje. Za primerjavo, indeks 50 največjih evropskih družb Stoxx 50 je letos pridobil šest odstotkov. Med indeksi večjih evropskih borz se je londonski FTSE 100 povzpel za devet odstotkov, pariški CAC 40 za slabih pet odstotkov, frankfurtski Dax pa za manj kot tri odstotke. Letošnja rast indeksa ameriških delnic S&P 500 ...