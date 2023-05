SDH in Kad drug teden o razdolžitvi Save

V nadaljevanju preberite še:

Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) bosta prihodnji teden na skupščini Save odločala o dokapitalizaciji družbe in njeni delni razdolžitvi. Preverili smo ali bosta državna lastnika dokapitalizacijo podprla in koliko naj bi ta znašala? Ugotavljamo tudi, da je Sava lani poslovala z izgubo.