SDH lani s 66 milijoni evrov čistega dobička

Ustvarjeni čisti poslovni izid Slovenskega državnega holdinga (SDH) je lani znašal 66 milijonov evrov, k čemur so največ prispevali dividendni prihodki, ki so dosegli 60 milijonov evrov. Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) celotnega portfelja kapitalskih naložb se je leta 2022 v primerjavi z letom 2021 precej znižala zaradi slabih rezultatov energetskih družb in je znašala komaj 2,8 odstotka. Drugi stebri upravljanja so izkazali boljše rezultate kot v prejšnjem letu, saj je donos na kapital brez energetike dosegel 7,4 odstotka.

Skupna knjigovodska vrednost lastniških deležev kapitalskih naložb v upravljanju SDH je konec leta 2022 znašala 11,2 milijarde evrov, kar je slabo milijardo več kot konec leta 2021. Lani so dividendna izplačila družb iz upravljavskega portfelja SDH skupaj dosegla 190,7 milijona evrov, od česar je država prejela 130,7 milijonov evrov, SDH pa 60 milijonov dividend. Te so tako za 4,3 odstotka presegle zastavljene načrte.

Najtežji primeri denacionalizacije

SDH še vedno aktivno deluje v postopkih denacionalizacije, katerih predmet reševanja so že nekaj let večinoma le še najzahtevnejši primeri. Lani je tako izplačal 889.000 evrov odškodnin iz denacionalizacije, konec leta je bilo odprtih še 182 denacionalizacijskih zahtevkov.

K SDH se je konec lanskega leta pripojila Družba za upravljanje terjatev bank. S tem je holding pridobil dve novi dejavnosti, in sicer upravljanje terjatev in upravljanje stvarnega premoženja. Poštena vrednost finančnih terjatev, pridobljenih s pripojitvijo, je konec leta 2022 znašala 225,2 milijona evrov, knjigovodska vrednost stvarnega premoženja, ki ga pretežno sestavljajo nepremičnine, pa 106,2 milijona, pri čemer je njihova tržna vrednost ocenjena na 161,4 milijona evrov.

Načrti za letos

Kakšne bodo strateške usmeritve upravljanja skupnega premoženja še ni znano, saj ministrstvo za finance še vedno ni pripravilo predloga nove strategije upravljanja kapitalskih naložb države, kar bi moralo storiti že do maja. Letošnji letni načrt upravljanja SDH pa predvideva, da bo donosnost portfelja SDh in države letos dosegla 7,3 odstotka, prilivi iz naslova dividend pa naj bi znašali okoli 160 milijonov evrov.