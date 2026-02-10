SDH predstavil razvojne projekte svojih naložb

Državna podjetja so motor razvoja in inovacij ter imajo pomembno vlogo za celotno gospodarstvo. To je eno od sporočil korporativne konference Slovenskega državnega holdinga (SDH). Predstavili so poslovanje podjetij z državno naložbo in 17 primeri razvojnih naložb.

SDH je z dogodkom želel pokazati, da znajo državna podjetja v sedanjih spremenjenih in zahtevnih globalnih razmerah primerno ukrepati ter imajo na različnih področjih, na katerih delujejo, izjemen razvojni potencial.

Ta podjetja zaposlujejo skoraj 81.000 ljudi oziroma deset odstotkov vseh zaposlenih pri pravnih osebah v državi, vsako leto izvedejo milijardne investicije ter sodelujejo s tisoč malimi in srednjimi podjetji ter podjetniki, ustvarjajo tudi pomemben ekosistem za celotno gospodarstvo, je poudaril Žiga Debeljak, predsednik uprave SDH.

Na zadnji dan lanskega leta je knjigovodska vrednost kapitalskih naložb v portfelju, ki ga upravljajo v holdingu, znašala 13,9 milijarde evrov. Skupaj je SDH upravljal naložbe v 81 podjetjih. Po vrednosti so skoraj 80 odstotkov predstavljale strateške naložbe, od tega je samo naložba v Dars predstavljala več kot četrtino celotne vrednosti.

Skoraj 90 odstotkov vseh naložb je bilo v javnih delniških družbah, SDH pa je upravljal naložbe v vseh najboljših borznih podjetjih. V 34 naložbah oziroma 58 odstotkih je bil vpliv države prevladujoč, torej več kot 50-odstoten. Portfelj je velik in raznovrsten, saj pokriva več različnih panog, zato je upravljanje kompleksno, je strnil Debeljak.

Čisti prihodki od prodaje družb v portfelju so lani dosegli približno 23 milijard evrov, za letos je načrt pri približno 22,8 milijarde evrov. Čisti dobiček je bil predlani in lani pri okoli 2,2 milijarde evrov in naj bi bil na tej ravni tudi letos. Investicije državnih podjetij se medtem krepko povečujejo – leta 2024 so skupaj znašale približno 1,4 milijarde evrov, lani 1,9 milijarde, letos pa naj bi dosegle 2,5 milijarde evrov.

Čista donosnost kapitala se je z rekordnih 10,1 odstotka leta 2023 lani znižala na 8,6 odstotka, za letos je načrt pri 6,7 odstotka. Skupna vrednost dividend se je v zadnjih dveh letih ustalila pri približno pol milijarde evrov, letos naj bi dosegla 450 milijonov evrov. Povprečna ustvarjena dodana vrednost družb v portfelju presega 90.000 evrov in je s tem precej višja od povprečja v državi, pri čemer to niti ne vključuje specifičnega finančnega sektorja.

Med največjimi izzivi in poudarki na področju upravljanja državnih naložb je Debeljak v času velike negotovosti poudaril upravljanje tveganj, tudi geopolitičnih in varnostnih, ter s tem povezano krepitev varnosti in odpornosti; upravljanje širjenja generativne umetne inteligence ter gradnja digitalnih kompetenc po podjetjih in trajnostnost.