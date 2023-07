SDH prodaja 30-odstotni delež v Salomonu

SDH, Slovenski državni holding, je na svoji spletni strani objavil razpis za prodajo 30,6-odstotnega deleža v medijskem podjetju Salomon. Interesenti morajo plačati 100 tisoč evrov varščine, SDH ponudbe sprejema do 15. septembra 2023 do 12. ure.

Družba Salomon upravlja mrežo približno 60 medijev (TV, radio, revije in dnevni časopisi, spletne strani), ukvarja pa se tudi s predelavo surovin.

Spomnimo, Salomon sta novembra lani dokapitalizirali družbi B-Solventa in OE Eko. Po izvedeni dokapitalizaciji je B-Solventa postala 14,79-, OE Eko pa 17,8-odstotni lastnik podjetja. Delež državne DUTB se je zmanjšal na 30,59 odstotka; ta se sedaj prodaja. Dolenjski list, v lasti družine Martina Odlazka, pa je delež prodal družbi Singularium in formalno prekinil povezavo s Salomonom. DUTB se je v preteklosti bíla z Dolenjskim listom v sodnem sporu, saj je DUTB vložila tožbo za izločitev družbenika Dolenjski list.

Konsolidacija spletnih strani

Salomon posamezne medije zaradi omejitev zakonodaje pogosto obvladuje prek satelitskih podjetij, tako je denimo v Primorskih novicah in Večeru, dveh dnevnih časopisih. Je pa Salomon očitno začel konsolidacijo spletnih strani, saj so Primorske novice, Dolenjski list in še nekatere druge samostojne strani postale poddomena spletne strani Svet24.si. Ideja združitve je krepitev centralne spletne strani, prihranki pri stroških informacijske tehnologije in kadrovske racionalizacije. Večer in Reporter po naših informacijah za zdaj ostajata samostojni spletni strani.