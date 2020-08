SDH za večjo trajnostno naravnanost podjetij

Ljubljana – Skandinavski upravljavci državnih naložb že nekaj let od podjetij zahtevajo trajnostno in družbeno odgovorno poslovanje. Upravljavec slovenskih državnih družb – SDH je takšna priporočila sprejel šele letos poleti. Večja podjetja že poročajo o trajnostnem poslovanju, a tudi ta še čaka nekaj dela.Čeprav je trajnostni koncept upravljanja in vodenja podjetij že nekaj let v ospredju, slovenska državna podjetja doslej niso imela jasnih usmeritev na tem področju. Potem ko je Slovenski državni holding (SDH) decembra lani v merila uspešnosti družb vključil tudi nabor kazalnikov s področja trajnostnega razvoja, ...