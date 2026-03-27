SDH zahteva revizijo več poslov Petrola in napoveduje vojno zakoncema Južna

Država in SDH, ki sta skupaj lastnika dobrih 23 odstotkov Petrola, od uprave Petrola zahtevata sklic skupščine družbe, na kateri bodo lastniki odločali o imenovanju posebnega revizorja zaradi prevetritve več poslov družbe. Med drugim poslovanja Petrola s Perspektivo FT, družbo Darija in Vesne Južna, ki je solastnica naftnega trgovca. Pa tudi vplivanja zakoncev Južna in zastopnikov Perspektive na poslovanje Petrola.

Slovenski državni holding (SDH) je po naročilu vlade zahteval imenovanje posebnega revizorja, ki naj bi preveril posle na področju logistike in oskrbe bencinskih servisov z naftnimi derivati ter oblikovanja maloprodajnih cen na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji v obdobju od 1. marca do 30. aprila letos, in sicer z vidika zakonitosti, ustreznosti, skrbnosti in skladnosti z internimi predpisi ter morebitnega oškodovanja družbe.