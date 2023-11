SDH zbira interes za prodajo deležev v elektrodistributerjih

V nadaljevanju preberite:

Slovenski državni holding preverja zanimanje malih delničarjev za prodajo njihovih deležev v elektrodistribucijskih podjetjih. Male delničarje v nezavezujočem zbiranju vabijo, da pisno izkažejo interes za prodajo delnic. Do kdaj pričakujejo ponudbe? Kakšna so pričakovanja malih delničarjev in kakšna SDH?