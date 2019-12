Se bo odprla še ena fronta med ZDA in Nemčijo?

Frankfurt - Med ZDA in Nemčijo bi se lahko v kratkem odprla nova gospodarska fronta. Potem ko je Donald Trump Nemčiji že grozil s carinami na uvoz avtomobilov in državo ošteval zaradi velikega trgovinskega presežka, je zdaj pričakovati še ameriške sankcije proti podjetjem, ki sodelujejo pri gradnji Severnega toka 2.V ZDA so sredi zakonodajnega postopka uvedbe prepovedi vstopa v ZDA za menedžerje nemških podjetij, ki sodelujejo pri gradnji Severnega toka 2. Gre predvsem za podjetja, ki polagajo cevi na morju. V podjetjih so se zato že obrnili na nemško vlado in tudi Bruselj. Predstavnik nemško-ruske zunanjetrgovinske zbornice ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.