Optimizem pojenja: kje bo cena zlata konec leta

Dražja nafta spodbuja pričakovanja o višji inflaciji, to pa krepi prepričanje, da bo ameriška centralna banka danes zvišala ključne obrestne mere. Cena zlata pada. Letošnji donos najžlahtnejše plemenite kovine je rahlo negativen, od letošnjega vrha pa je unča za okoli četrtino cenejša. Zlato je v zadnjih dneh pod pritiskom, saj je rast cene nafte znova okrepila skrbi glede inflacije, vse večja so tudi pričakovanja, da bo ameriška centralna banka Fed pod vodstvom Kevina Warsha prvič po juliju 2023 zvišala obrestne mere. Evropska centralna banka (ECB) je že posegla po tem ukrepu, nekateri pa so napovedali, da to verjetno ne bo edini dvig obrestnih mer letos. Podobno zdaj pravijo tudi za Fed. Leto 2026 se je za zlato začelo burno. Potem ko je konec januarja unča zlata dosegla zgodovinski vrh ...