Še en finančnik na zatožni klopi

Sojenje, ki bi lahko trajalo do osem tednov, bo osvetlilo delovanje bank v poslovanju z donosnimi, a tveganimi strankami. Primer je eden izmed tistih, ki jih je sprožil ameriški državni tožilec Damian Williams in naj bi kazali na tržne manipulacije v časih eksplozivnih nihanj na delniških trgih med pandemijo covida-19.

Na Manhattnu se je prejšnji teden začelo dolgo pričakovano sojenje Sung Kooku »Billu« Hwangu, nekdanjemu vodji sklada Archegos Capital Management. 36 milijard dolarjev težki sklad je ob propadu leta 2021 pomembnim investicijskim bankam povzročil ogromne finančne izgube.

Zvezni tožilec je poroti pojasnil, kako je Hwang poskušal pretentati Wall Street, ko je bankam lagal, da si je zagotovil milijarde dolarjev investicijskih sredstev in jih nato uporabil za napihovanje tečajev delnic. Tožilci trdijo, da je Hwang, sicer korejskega rodu, uporabljal finančne pogodbe, znane kot zamenjave celotnega donosa, da je na skrivaj zbral velike deleže v več podjetjih, kar je povzročilo napihovanje cen delnic.

Hwang je bil obtožen tržne manipulacije in goljufije, ker je skupaj s svojim nekdanjim glavnim finančnim direktorjem Patrickom Halliganom izvedel shemo, ki je povzročila več kot sto milijard dolarjev izgube delničarjem. Oba se izrekata za nedolžna.

Aprila 2021 je The Wall Street Journal poročal, da je Hwang konec marca v desetih dneh izgubil 20 milijard ameriških dolarjev, kar je povzročilo velike izgube njegovima bankirjema Nomura in Credit Suisse. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Pomočnica ameriškega državnega tožilca Alexandra Rothman je pred poroto izjavila, da je Hwang želel postati legenda Wall Streeta s tem, ko naj bi z manipulativnim trgovanjem povečeval svoje premoženje. »Bill Hwang je bil milijarder. Med poznavalci je imel ugled, veljal je za odličnega vlagatelja, vendar mu to ni bilo dovolj. Tvegal je vse, kar je imel, ker je hotel še več,« je dejala.

Hwangov odvetnik Barry Berke je zagovarjal svojega klienta, češ da je svoje premoženje vlagal v podjetja, v katera je globoko verjel, in bil zanje pripravljen tvegati vse.

Obramba Halligana, ki jo vodi odvetnica Mary Mulligan, je trdila, da Halligan ni bil tvegan vlagatelj, temveč nekdo, ki je skrbel za finančni položaj podjetja. Poudarila je, da so banke, s katerimi je Archegos sodeloval, vedele za tveganja, a so zaradi potencialnih dobičkov kljub temu nadaljevale trgovanje.

Bryan Fairbanks, nekdanji upravljavec tveganj pri UBS, je pričal, da je Archegos lagal o meritvah tveganja, kar je povzročilo 860 milijonov dolarjev izgube za banko ob propadu Archegosa. »Vse informacije, ki so jih delili z nami, so bile izmišljene,« je dejal po navedbah Reutersa. Na sojenju bosta pričala tudi nekdanji glavni delniški posrednik Archegosa William Tomita in glavni direktor za tveganja Scott Becker. Oba sta krivdo priznala.

Hwangov prvi sklad Tiger Asia Management je v preteklosti nezakonito uporabljal notranje informacije za trgovanje z delnicami kitajskih bank in za to plačal več kot 60 milijonov ameriških dolarjev globe. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Archegos je na svojem vrhuncu imel 36 milijard dolarjev sredstev, marca 2021 so padajoče cene delnic sprožile pozive h kritju, ki jih Archegos ni mogel izpolniti, kar je povzročilo milijarde izgub za podjetje in banke, kot so Morgan Stanley, Credit Suisse in Nomura Holdings.

Hwang in Halligan, ki sta bila aretirana aprila, sta obtožena izsiljevanja, Hwang pa se sooča še z dodatnimi obtožbami goljufije in tržne manipulacije. Grozi jima do 20 let zaporne kazni za vsako točko obtožnice. Hwangovi odvetniki so primer opisali kot »najagresivnejši primer manipulacije odprtega trga doslej«.