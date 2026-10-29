Še en trdi pristanek za brazilsko gospodarstvo?

Brazilija ima nesrečno navado: vedno razočara. Kljub izjemnim naravnim virom države njena gospodarska rast spominja na pojav, ki ga Brazilci imenujejo »let piščanca« (»voo de galinha«): kratek vzlet, ki mu neizogibno sledi padec. Presenetljiva ponovna izvolitev predsednika Luiza Inácia Lule da Silve povečuje nevarnost, da se bo zgodba ponovila. Do konca mandata leta 2030 bo Lula na predsedniškem položaju skupno preživel šestnajst let, čeprav ne neprekinjeno. Brazilske javne finance so že zdaj v negotovem položaju, in sicer po skoraj štirih letih ohlapne fiskalne politike. Javni dolg se je povečal s 73,8 odstotka BDP leta 2023 na predvidenih 86,6 odstotka do konca leta 2026. Za stabilizacijo dolga na tej ravni bi bil potreben vztrajen primarni fiskalni presežek v višini najmanj 1,5 ...