FOTO:Še se bomo vozili po luknjah

Sredstva za investicije v državne ceste se v proračunu za prihodnji dve leti glede na predvideno letošnjo realizacijo znižujejo za 40 odstotkov oziroma za okoli 70 milijonov evrov. Država opušča tempo obnove slabih državnih cest. Manj bo preplastitev, nekateri projekti se bodo zamaknili, težje bo najti denar za večje projekte, torej nove ceste. Zaskrbljeni so tudi gradbinci. Proračuna za leti 2020 in 2021, ki so ju poslanci prejšnji teden potrdili, direkciji za infrastrukturo za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest namenjata 103,7 milijona evrov oziroma 105 milijonov evrov. To je precej manj kot v preteklih ...