Zadnji mesec koriščenja starih dopustov

V času epidemije so številna podjetja svoje zaposlene pozvala, naj izkoristijo stari dopust, šele nato je bila na vrsti uporaba vladne pomoči, pravijo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Ekonomisti so sicer že ob izbruhu opozarjali, da bodo podjetja med letom želela nadomestiti izgubo, ki je nastala v prvem četrtletju, morda tudi na račun manj dopustov. Sezona koriščenja dopustov se zdaj bliža, na GZS pa opozarjajo, da se malverzacije pri koriščenju letnih dopustov ne izplačajo, hkrati stalni nadzor izvaja tudi inšpektorat za delo.Podjetja želijo nadomestiti izpad v prvem četrtletju in znižati stroške poslovanja. ...