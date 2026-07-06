Sedem leto po tujem prevzemu je Perutnina postala evropska zgodba o uspehu

Perutnina Ptuj po sedmih letih intenzivne rasti napoveduje novo razvojno obdobje. Potem ko je skupina lani skupaj s špansko Uveso ustvarila približno 900 milijonov evrov prihodkov, je naslednji cilj precej višji, saj do leta 2030 želi preseči 1,5 milijarde evrov prihodkov.

To je v intervjuju za Sobotno prilogo povedal dolgoletni generalni direktor Enver Šišić, ki po osmih letih zapušča operativno vodenje podjetja. V skupini MHP bo prevzel odgovornost za strateški razvoj in nove poslovne priložnosti, medtem ko bo vodenje Perutnine Ptuj prevzel Luka Komazec.

Po Šišićevih besedah je podjetje po prevzemu s strani ukrajinske skupine MHP več kot podvojilo proizvodnjo in prodajo, potrojilo poslovni rezultat ter v razvoj vložilo okoli 240 milijonov evrov. V tem času je skupina prevzela tudi španskega proizvajalca Uvesa, zdaj pa je v zaključni fazi še prevzem podjetja v Grčiji. Če bo ta uspešno zaključen, bo skupina presegla milijardo evrov prihodkov in zaposlovala več kot 10.000 ljudi.

Šišić meni, da je prav mednarodna rast ključna za prihodnost živilske industrije. Podjetja, ki ostanejo omejena na majhne nacionalne trge, po njegovem težko ustvarijo dovolj kapitala za razvoj in velike investicije. Zato ocenjuje, da brez povezovanja in širjenja na tuje trge dolgoročni preboj ni mogoč.

Pomemben del razvojnih načrtov ostaja tudi Slovenija. Perutnina Ptuj nadaljuje obsežno prenovo proizvodnje na Ptuju, vredno okoli 120 milijonov evrov, s katero želi povečati učinkovitost in okrepiti konkurenčnost.

V obsežnem intervjuju Enver Šišić govori tudi o razlogih za selitev na strateško funkcijo, prevzemih v Španiji in Grčiji, prihodnosti slovenske živilske industrije, davčni politiki ter izzivih, ki čakajo gospodarstvo. Celoten intervju preberite na tej povezavi.