Sedež združene banke OTP bo v Ljubljani

Nova KBM in SKB banka, ki sta v lasti madžarske OTP, se bosta predvidoma v drugi polovici letošnjega leta združili, s čimer bo nastala največja bančna skupina pri nas. Skupna družba, ki bo nosila ime OTP banka, pa bo imela sedež v Ljubljani, na lokaciji sedanje centralne poslovne stavbe Nove KBM na Slovenski cesti 58, so sporočili iz madžarske skupine.

Potem ko je februarja 2023 Nova KBM postala članica Skupine OTP, kar je bil najpomembnejši prevzem v zgodovini Skupine OTP, že več mesecev tečejo priprave na združitev Nove KBM in SKB banke (slednja je od leta 2019 prav tako članica Skupine OTP). Združitev je odvisna od pridobitve regulatornih soglasij, njen cilj pa je po navedbah OTP zgraditi najboljšo in vodilno banko v Sloveniji.

Skupna banka bo imela po podatkih Banke Slovenije skoraj 30-odstotni tržni delež po bilančni vsoti, s čimer bo prehitela NLB, ki ima dobrih 27 odstotkov.

»Ta odločitev ne vpliva na stranke Nove KBM in SKB banke oziroma na njihovo poslovanje; po združitvi bodo deležne prednosti, ki jih ponuja največja fizična mreža bančnih točk v Sloveniji, vključno s poslovanjem na rednih poštah in prek vrhunskih digitalnih rešitev,« zatrjujejo v OTP.

Prednosti za stranke in zaposlene

»Načrtovana združitev Nove KBM in SKB banke bo prinesla veliko prednosti za vse deležnike, še posebno za naše stranke in zaposlene. Bodoča združena banka bo strankam ponujala vrhunske produkte in storitve prek najdostopnejše mreže bančnih točk in sodobnih poti do storitev, predvsem naše večkrat nagrajene spletne in mobilne banke. Bodoča večja in močnejša banka si bo ob strokovni podpori strateškega lastnika prizadevala ustvarjati še več dodane vrednosti za naše komitente ter zagotavljati široke možnosti za učenje in strokovni razvoj zaposlenih, je dejal John Denhof, predsednik uprave Nove KBM, ki sicer zapušča mariborsko banko.

Predsednik nadzornega sveta Nove KBM in prihodnje OTP banke Imre Bertalan pa je dodal: »Trdno smo prepričani, da bodo z načrtovano največjo združitvijo doslej največ pridobile naše stranke. Ustvarjanje nove, bodoče vodilne finančne ustanove v Sloveniji namreč prinaša nove možnosti za razvoj in uvajanje novosti.«