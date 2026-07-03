Šef SDH Žiga Debeljak odstopil, obeta se kadrovski cunami

Predsednik uprave Žiga Debeljak bo Slovenski državni holding (SDH) vodil le še do konca septembra letos. Nadzornemu svetu je namreč predlagal sporazumno predčasno prenehanje mandata in delovnega razmerja v družbi, pri čemer se je odrekel odpravnini. Nadzorniki so Debeljakovo pobudo sprejeli in bodo takoj začeli aktivnosti za izbor novega predsednika uprave. Že danes bodo na spletni strani družbe objavili javni razpis za to mesto, tako da bo novi šef SDH imenovan do 30. septembra, so sporočili iz družbe. Janez Tomšič ostaja član uprave.

Debeljak bo tako kot prvi predsednik uprave državnega upravljavca naložb oddelal celoten mandat in še mesec dni novega mandata, ki mu ga je nadzorni svet podelil že lansko jesen. Debeljak je tudi prvi nadzornik Gen energije in Telekoma Slovenije, a se mu bosta do konca septembra obe funkciji iztekli.