Šef Spara gre med nadzornike in svetovalce

Generalni direktor Spara Slovenija Igor Mervič se bo konec leta 2020 poslovil z mesta generalnega direktorja in funkcijo predal svojemu nasledniku. Po letu in pol trajajočem procesu uvajanja bo s 1. januarjem 2021 vlogo novega generalnega direktorja prevzel David Kovačič, ki ima več kot petnajstletne izkušnje v trgovini in poslovnem svetovanju, so sporočili iz Spara. Skupaj z Juretom Petkovškom, direktorjem za finance in ekonomiko, bo nadaljeval začrtano vizijo družbe. Igor Mervič še naprej ostaja v podjetju, ki ga je uspešno vodil 28 let. Prevzel bo novo funkcijo člana nadzornega sveta Spar Slovenija ter svetovalca koncerna ...