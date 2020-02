FOTO:Semenarna v roke srbskega semenarja

Ljubljana – Semenarna, največji pridelovalec in prodajalec semen v Sloveniji, bo, kot kaže, dobila novega, tokrat nefinančnega lastnika. Srbski poslovnež Dušan Mojsilović oziroma njegova družba Agromarket sta kupila lastniški delež in od DUTB tudi odkupila terjatve. S tem bo po prevzemu postala eden največjih pridelovalcev in prodajalcev semen v regiji.Po za zdaj še neuradnih podatkih naj bi Mojsilović ​za Semenarno – ta poleg semen prodaja še izdelke in pripomočke za vrt v vrtnih centrih Kalia – skupaj odštel okoli 5,5 milijona evrov, pri čemer je kupnina za lastniški delež, ki jo bo prejela Deželna banka ...