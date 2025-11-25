SEMPL 2025 razkriva govorce, ki vidijo priložnosti v podrobnostih

Letošnja osrednja tema, »Priložnosti se skrivajo v podrobnostih«, poudarja, da prav natančnost in razumevanje drobnih odtenkov pogosto vodita do največjih prebojev v marketingu, medijih in komunikaciji. Po že napovedanih zvezdniških govorcih, kreativni producentki Tamlyn Wright in fotografu Damonu Bakerju, organizatorji zdaj razkrivajo še nova dodatna imena, zaradi katerih si boste želeli biti del dvodnevnega dogodka, na katerem se bodo srečali najboljši kreativni umi, vizionarji in strokovnjaki, ki znajo v podrobnostih prepoznati priložnosti za prihodnost.

V času, ko pomen natančnosti, prefinjenosti in subtilnih odločitev še nikoli ni bil večji, SEMPL v ospredje postavlja detajle – tiste skoraj nevidne, a ključne niti, ki ločijo dobro od vrhunskega. Seznam govorcev napoveduje, da bo letošnja edicija zaznamovana z mednarodnim, mestoma celo zvezdniškim utripom, kreativno ostrino in umetniško poglobljenostjo. Med govorci, ki bodo postregli s prodornimi uvidi in trendi, so:

Damon Baker FOTO: SEMPL Damon Baker, sloviti fotograf, znan po surovih, intimnih portretih zvezdnikov, med katerimi so Celine Dion, Taylor Swift, Damiano David, Sydney Sweeney, Nicole Kidman in tudi domači Joker Out, briše meje med glamurjem in ranljivostjo. Njegov pristop k fotografiji postavlja vprašanja o avtentičnosti in o tem, kako prav najmanjši elementi gradijo močno pripoved. V pogovoru z voditeljem Ivanom Vukušićem bo predstavil podrobnosti o svojem odraščanju, procesu sprejemanja odločitev, ki so spremenile njegovo življenje kot najstnika, podrobnosti o procesu ustvarjanja in iskanja svojega pravega jaza ter pomenu tistega majhnega detajla, ki lahko spremeni potek našega življenja in kariere ter življenja in kariere drugih ljudi.

Tamlyn Wright FOTO: SEMPL Tamlyn Wright, uveljavljena kreativna producentka in scenografinja, bo v pogovoru z Urošem Goričanom, večkrat nagrajenim kreativnim direktorjem, danes pa gonilno silo agencije Dobre zgodbe, stopila v zaodrje nekaterih največjih svetovnih dogodkov, izvajalcev, predstav in blagovnih znamk, ki jih je soustvarjala. Skupaj bosta razkrivala, kako se samozavestno in prepričljivo predstaviti na odru ter kako obravnavati vse večjo željo občinstva po intenzivnih čustvenih doživetjih, saj se ljudje množično vračajo na dogodke v živo, kjer se lahko pristno povežejo z najljubšimi ustvarjalci, zgodbami ali blagovnimi znamkami. Med pomembnejšimi projekti, pod katere se je podpisala Tamlyn, so namreč podelitve nagrad, kot so oskarji in grammyji, ter turneje Katy Perry, Miley Cyrus, Jonas Brothers, Selene Gomez in drugih.

Artur Mosiak FOTO: SEMPL

Karmen Krumpestar FOTO: SEMPL

Artur Mosiak, vodja za razvoj strateških partnerstev pri Googlu, bo na predavanju skupaj s Karmen Krumpestar, vodja Googlovega programa ASR za Slovenijo pri Admixer Media, odkril, kako umetna inteligenca v Google Ads spreminja pridobivanje in pretvorbo strank ter zakaj se vse začne s kakovostjo podatkov. Predavanje omogoča Admixer Media.

Dunja Ivana Ballon FOTO: SEMPL Dunja Ivana Ballon, direktorica Hrvaške oglaševalske zbornice (HURA), in Marjan Novak, založnik revije Marketing Magazin, bosta odprla razpravo o aktualnih izzivih in priložnostih v regionalni oglaševalski industriji.

Renata Salecl Foto Miran Juršič Renata Salecl, mednarodno priznana filozofinja in sociologinja, pri raziskovanju prepleta psihologijo, pravo in družbene spremembe. Sodeluje v pobudi Airspace Tribunal, ki si prizadeva za uvedbo nove človekove pravice – zaščite ljudi pred grožnjami iz zraka. Na SEMPLU bo spregovorila o tem, da se podrobnosti skrivajo v čustvih – jezi, zavisti in ljubosumju.

Ana Sršen FOTO: SEMPL Ana Sršen, strokovnjakinja za PR pri HRT, Ivona Čulo, izvršna direktorica Elle Hrvaška, in Martin Koprek, medijski direktor pri Ascanius Media, se bodo lotili vprašanja, kdo danes resnično oblikuje javni diskurz: uredniki, PR-ovci, oglaševalci ali algoritmi, in kako umetna inteligenca spreminja vlogo komunikatorjev. Panel bo povezovala TV- in radijska voditeljica Edina Pršić Babić.

Ivona Čulo FOTO: SEMPL

Martin Koprek FOTO: Hrvoje Serdar

S svojimi izkušnjami bodo govorniki osvetlili, kako majhni koraki vodijo do velikih idej, kako se uspešne zgodbe in kampanje rojevajo iz natančno premišljenih detajlov in zakaj je danes pozornost do podrobnosti ključna konkurenčna prednost.

Posebnost letošnjega SEMPLA so med drugim tudi trije odri, na katerih se bodo zvrstili predavatelji, in sicer Inspiration Stage, na katerem bodo nastopili osrednji govorci; Media Pulse Hub, ki gosti akademijo zavoda IAB in bo namenjen strokovnjakom s področja digitalnega oglaševanja in medijske strategije, ter Mind Space, ki bo ponudil prostor za poglobljene delavnice, interaktivne formate in navdihujoče pogovore o osebni rasti in inovacijah. Vsak oder bo prinesel svoj utrip, skupna rdeča nit pa bo razumevanje, kako majhne podrobnosti ustvarjajo velike premike v kreativnosti, medijih in navsezadnje družbi.

Poleg izjemnih predavanj SEMPL ponuja tudi izvrstno mreženje, interaktivne panele, večerno dogajanje, ki ga zaznamujeta podelitev nagrad Sempler in zabava, ki sledi gala dogodku, ter priložnosti za ustvarjanje novih sodelovanj. Dogodek že vrsto let povezuje marketinške strokovnjake, oglaševalce, medijske stratege in ustvarjalce idej. Tudi letos obeta kombinacijo navdiha, izmenjave znanja in konkretnih priložnosti za rast.

Vstopnice in celoten program so na voljo na uradni spletni strani.

Naročnik oglasne vsebine je SEMPL