    Predstavitvena informacija  |   Novice

    SEMPL 2025 razkriva govorce, ki vidijo priložnosti v podrobnostih

    Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
    FOTO: Žiga Intihar
    Galerija
    FOTO: Žiga Intihar
    Nina Korinšek
    Promo Delo
    25. 11. 2025 | 14:04
    6:19
    A+A-

    Letošnja osrednja tema, »Priložnosti se skrivajo v podrobnostih«, poudarja, da prav natančnost in razumevanje drobnih odtenkov pogosto vodita do največjih prebojev v marketingu, medijih in komunikaciji. Po že napovedanih zvezdniških govorcih, kreativni producentki Tamlyn Wright in fotografu Damonu Bakerju, organizatorji zdaj razkrivajo še nova dodatna imena, zaradi katerih si boste želeli biti del dvodnevnega dogodka, na katerem se bodo srečali najboljši kreativni umi, vizionarji in strokovnjaki, ki znajo v podrobnostih prepoznati priložnosti za prihodnost.

    V času, ko pomen natančnosti, prefinjenosti in subtilnih odločitev še nikoli ni bil večji, SEMPL v ospredje postavlja detajle – tiste skoraj nevidne, a ključne niti, ki ločijo dobro od vrhunskega. Seznam govorcev napoveduje, da bo letošnja edicija zaznamovana z mednarodnim, mestoma celo zvezdniškim utripom, kreativno ostrino in umetniško poglobljenostjo. Med govorci, ki bodo postregli s prodornimi uvidi in trendi, so:

    • Damon Baker FOTO: SEMPL
      Damon Baker FOTO: SEMPL
      Damon Baker, sloviti fotograf, znan po surovih, intimnih portretih zvezdnikov, med katerimi so Celine Dion, Taylor Swift, Damiano David, Sydney Sweeney, Nicole Kidman in tudi domači Joker Out, briše meje med glamurjem in ranljivostjo. Njegov pristop k fotografiji postavlja vprašanja o avtentičnosti in o tem, kako prav najmanjši elementi gradijo močno pripoved. V pogovoru z voditeljem Ivanom Vukušićem bo predstavil podrobnosti o svojem odraščanju, procesu sprejemanja odločitev, ki so spremenile njegovo življenje kot najstnika, podrobnosti o procesu ustvarjanja in iskanja svojega pravega jaza ter pomenu tistega majhnega detajla, ki lahko spremeni potek našega življenja in kariere ter življenja in kariere drugih ljudi.

     

    • Tamlyn Wright FOTO: SEMPL
      Tamlyn Wright FOTO: SEMPL
      Tamlyn Wright, uveljavljena kreativna producentka in scenografinja, bo v pogovoru z Urošem Goričanom, večkrat nagrajenim kreativnim direktorjem, danes pa gonilno silo agencije Dobre zgodbe, stopila v zaodrje nekaterih največjih svetovnih dogodkov, izvajalcev, predstav in blagovnih znamk, ki jih je soustvarjala. Skupaj bosta razkrivala, kako se samozavestno in prepričljivo predstaviti na odru ter kako obravnavati vse večjo željo občinstva po intenzivnih čustvenih doživetjih, saj se ljudje množično vračajo na dogodke v živo, kjer se lahko pristno povežejo z najljubšimi ustvarjalci, zgodbami ali blagovnimi znamkami. Med pomembnejšimi projekti, pod katere se je podpisala Tamlyn, so namreč podelitve nagrad, kot so oskarji in grammyji, ter turneje Katy Perry, Miley Cyrus, Jonas Brothers, Selene Gomez in drugih.

    Artur Mosiak FOTO: SEMPL
    Artur Mosiak FOTO: SEMPL
    Karmen Krumpestar FOTO: SEMPL
    Karmen Krumpestar FOTO: SEMPL

    • Artur Mosiak, vodja za razvoj strateških partnerstev pri Googlu, bo na predavanju skupaj s Karmen Krumpestar, vodja Googlovega programa ASR za Slovenijo pri Admixer Media, odkril, kako umetna inteligenca v Google Ads spreminja pridobivanje in pretvorbo strank ter zakaj se vse začne s kakovostjo podatkov. Predavanje omogoča Admixer Media.

     

    • Dunja Ivana Ballon FOTO: SEMPL
      Dunja Ivana Ballon FOTO: SEMPL
      Dunja Ivana Ballon, direktorica Hrvaške oglaševalske zbornice (HURA), in Marjan Novak, založnik revije Marketing Magazin, bosta odprla razpravo o aktualnih izzivih in priložnostih v regionalni oglaševalski industriji.

     

     

     

    • Renata Salecl Foto Miran Juršič
      Renata Salecl Foto Miran Juršič
      Renata Salecl, mednarodno priznana filozofinja in sociologinja, pri raziskovanju prepleta psihologijo, pravo in družbene spremembe. Sodeluje v pobudi Airspace Tribunal, ki si prizadeva za uvedbo nove človekove pravice – zaščite ljudi pred grožnjami iz zraka. Na SEMPLU bo spregovorila o tem, da se podrobnosti skrivajo v čustvih – jezi, zavisti in ljubosumju.

     

     

    • Ana Sršen FOTO: SEMPL
      Ana Sršen FOTO: SEMPL
      Medijski strokovnjaki Ana Sršen, strokovnjakinja za PR pri HRT, Ivona Čulo, izvršna direktorica Elle Hrvaška, in Martin Koprek, medijski direktor pri Ascanius Media, se bodo lotili vprašanja, kdo danes resnično oblikuje javni diskurz: uredniki, PR-ovci, oglaševalci ali algoritmi, in kako umetna inteligenca spreminja vlogo komunikatorjev. Panel bo povezovala TV- in radijska voditeljica Edina Pršić Babić.

     

     

     

     

    Ivona Čulo FOTO: SEMPL
    Ivona Čulo FOTO: SEMPL
    Martin Koprek FOTO: Hrvoje Serdar
    Martin Koprek FOTO: Hrvoje Serdar
    S svojimi izkušnjami bodo govorniki osvetlili, kako majhni koraki vodijo do velikih idej, kako se uspešne zgodbe in kampanje rojevajo iz natančno premišljenih detajlov in zakaj je danes pozornost do podrobnosti ključna konkurenčna prednost.

    Posebnost letošnjega SEMPLA so med drugim tudi trije odri, na katerih se bodo zvrstili predavatelji, in sicer Inspiration Stage, na katerem bodo nastopili osrednji govorci; Media Pulse Hub, ki gosti akademijo zavoda IAB in bo namenjen strokovnjakom s področja digitalnega oglaševanja in medijske strategije, ter Mind Space, ki bo ponudil prostor za poglobljene delavnice, interaktivne formate in navdihujoče pogovore o osebni rasti in inovacijah. Vsak oder bo prinesel svoj utrip, skupna rdeča nit pa bo razumevanje, kako majhne podrobnosti ustvarjajo velike premike v kreativnosti, medijih in navsezadnje družbi.

    Poleg izjemnih predavanj SEMPL ponuja tudi izvrstno mreženje, interaktivne panele, večerno dogajanje, ki ga zaznamujeta podelitev nagrad Sempler in zabava, ki sledi gala dogodku, ter priložnosti za ustvarjanje novih sodelovanj. Dogodek že vrsto let povezuje marketinške strokovnjake, oglaševalce, medijske stratege in ustvarjalce idej. Tudi letos obeta kombinacijo navdiha, izmenjave znanja in konkretnih priložnosti za rast.

    Vstopnice in celoten program so na voljo na uradni spletni strani.

    Naročnik oglasne vsebine je SEMPL

    Novice  |  Slovenija
    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Marcos Tavares

    Legendarni as Maribora brez postelje in hrane, v mislih pa Romario

    V podkastu Junaki športa je gostoval Marcos Tavares, eden najboljših nogometašev v zgodovini 1. SNL. Spregovoril o poti iz Brazilije do Maribora.
    Gregor Knafelc 24. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Odgovorni poklicali na zagovor Avstrijce, uradno opozorilo za Tschofeniga

    Branilec velikega kristalnega globusa in zmagovalec sobotne tekme v Lillehammerju je zanikal, da bi šlo za poskus manipulacije opreme.
    Miha Šimnovec 24. 11. 2025 | 10:52
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zaradi Domna se je dvakrat obregnil ob sodnike

    Najmlajši od bratov Prevc od slovenskih skakalcev najbolje odrinil v olimpijsko zimo. Eisenbichler ni pričakoval, da bo tako močan. Že danes in jutri v Falunu.
    Miha Šimnovec 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Decembra je čas za popravni izpit

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    SEMPL 2025 razkriva govorce, ki vidijo priložnosti v podrobnostih

    Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
    Nina Korinšek, Promo Delo 25. 11. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Operate: nov pristop pri upravljanju davčne funkcije

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več

