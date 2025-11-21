Serminska vpadnica predvidoma končana jeseni 2026

Prva faza serminske vpadnice s primorske avtoceste do Luke Koper je končana, na dokončanje prometnice, ki bo olajšala dostop tovornih vozil do pristanišča, pa bo treba počakati še eno leto. Investicija je del projekta, ki ga Evropska unija podpira z investicijami dvojne rabe.

Tak projekt dvojne rabe je tudi Access2koperport, katerega vrednost je 40,2 milijona evrov ter obsega gradnjo 12. veza v Luki Koper, ki bo namenjen pretovoru večjih in težjih tovorov – denimo transformatorjev, težkih strojev, vlakovnih kompozicij –, ter gradnjo serminske vpadnice. Investitor v 12. vez je Luka Koper, investitor v novo cesto pa Dars. Te in druge projekte si je v četrtek ogledal tudi evropski komisar za trajnostni promet Apostolos Cicikostas.

Zaključena prva faza

Gradnja serminske vpadnice do Luke Koper se je začela lani po 20 letih od izgradnje avtoceste do Kopra. Promet po tej cesti naj bi stekel aprila 2026, a se je časovnica zamaknila. Predvidoma bo gradnja končana jeseni prihodnje leto.

Prometnica je dolga 1,4 kilometra, končana je prva faza. Ta je obsegala izgradnjo ceste od križišča v nadaljevanju izvoza iz kraka razcepa Sermin proti Luki Koper do obstoječega parkirišča Petrol. Druga faza poteka od letošnjega septembra in bo končana predvidoma jeseni prihodnje leto. V tej so načrtovane razširitev premostitvenega objekta nad naftovodi, izvedba nove kinete za potrebe Petrola, obnova mostu Rižana in izvedba celotnega vozišča do krožišča Rižana.

Pogodbena vrednost investicije znaša 7,7 milijona evrov brez DDV, do zdaj ni bilo povečanja te vrednosti, pravijo na Darsu. »Nova cestna povezava bo omogočila neposredni dostop tovornih vozil z avtocestnega omrežja do pristanišča, s čimer se bo povečala pretočnost prometa in razbremenilo mestne ceste,« so dodali na Darsu.

Dars: Dostopi do zemljišč urejeni

Spomnimo, da so se krajani pritoževali, da jim cesta med gradnjo onemogoča varen dostop do hiš, oljčnikov in njiv. »Dostop do zemljišč je bil delno otežen med gradnjo, a je izvajalec korektno koordiniral aktivnosti na gradbišču z najemniki zemljišč, tako da so imeli oviran dostop najkrajši možen čas. Dostope so po nujnih aktivnostih, vezanih na izgradnjo, takoj in redno vzpostavljali v stanje, da so bili prehodni in prevozni z vozili ter manjšo kmetijsko mehanizacijo,« pravijo na Darsu, kjer težav v prihodnje ne pričakujejo. »Dostopi in dovozi do zemljišč so bili predvideni s projektom na lokacijah obstoječih dostopov in so tako tudi izvedeni.«